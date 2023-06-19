Екс-дружина Дзідзьо співачка SLAVIA поділилася кадрами, де їла їжу для собаки. Зірка поділилася кадрами у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Коротше, я тепер годую собаку консервним горохом з м'ясом і сама їм, бо голодна, з ранку тільки снідала, і собаку годую...", - сказала екс-дружина Дзідзьо.

"Добре, не буду бідуватись. Харчуся не тільки консервами і думаю не тільки про собаку... Ще про ремонт", - написала на другому сторіс екс-дружина Дзідзьо.

"А у мене заслужена вечеря. І тарілка такого кольору, яку я хочу плитку у ванну. Відпочиваю і насолоджуюся, а також паралельно займаюся ремон. Там стільки своїх приколів, повірте, колись усе вам розповім", - продовжила екс-дружина Дзідзьо. .

"Ти його не кликала, ходить слідом голодний, а ти ще відчуваєш себе винною. Було таке? Тисні на собаку. Спонсор фотосесії та настрої вечора - собака", - підсумувала екс-дружина Дзідзьо.

Екс-дружина Дзідзьо SLAVIA – відома українська співачка. Зірка була у шлюбі із зіркою, а кілька років тому пара заявила про розлучення. Після цього артистка почала активно займатися сольною кар'єрою.

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