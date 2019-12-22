Популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко похвалилася в мережі ідеальними формами

Як повідомляє Politeka, знімком дівчина опублікувала в Instagram.

«На відпочинку. Пипець у тебе ласти. Приходять цікаві ідеї. Скоро з вами поділюся. Це повинно бути дуже цікаво тим, хто хоче весь час бути активним, мобільним, швидкісним і продуктивним», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Тодоренко позує під час відпочинку на Балі, виставивши напоказ ідеальні ноги. На це звернули увагу і її прихильники.

«Ноги довші пальми», «Дуже добре виглядаєш, відмінна фігура», «дуже красиво вийшло», «Природа і ви - красуня», «ноги від вух», «які великі…пальми», «вау, які ноги довгі», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 29-річна українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко захопила публіку жарким знімком, зробленим на відпочинку в тропіках. Зірка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram фото, на якому вона постала в досить яскравому образі. На зірці біла майка, надіта на голе тіло, без нижньої білизни. Повз прихильників не вислизнула інтимна деталь її образу - просвечивающийся з*ок крізь майку. Регіна підняла руки вгору, однією з них доторкнулася до пишних кучерявих волосся і зухвало дивиться прямо в об'єктив. Ніжний макіяж і легка посмішка, безумовно, прикрасили кадр. Позаду артистки розкинувся розкішний вид на тропічний ліс. Судячи з геолокації, співачка зараз відпочиває на Балі.

"У нас тут розіграш мільйона рублів і Мерседеса перед Новим роком) якщо хочете випробувати свою удачу, заходьте до @vladtopalovofficial (підписуйтесь на всіх спонсорів у розділі передплати) і перемагайте ❤️", - підписала Тодоренко фото.

Коментують кинулися хвалити досконалу красу Регіни.

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