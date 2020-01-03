Зовсім недавно українська група "KAZKA" випустила кліп на пісню "Палала", який зняв режисер Алан Бадоєв

Солістка колективу Олександра Зарицька опублікувала кілька фотографій бекстейдж зі зйомок відеороботи, пише Рoliteka.net.

На знімках присутня співачка в наряді, який обтягнув її пишні форми. Також від погляду не приховати глибоке декольте сукні. Солитска "KAZKA" широко посміхається і знаходиться поруч з хлопцем-моделлю під час спілкування з Бадоєвим.

Також були показані і інші люди, які взяли участь у зйомках, коли, можна сказати, пішла жара. Судячи з кадрів, що обстановка на майданчику була дружньою і абсолютно ненапруженою.

"P A L A L A — L O V E", - підписала фото Олександра.

Майже за 20 хвилин пост KAZKA зібрав понад 1000 лайків і кілька коментарів.

"true love ♥️", "Дуже красивий кліп❤️💟💖💞🌞🌈приголомшливий, чудовий. Любов безмежно і всеосяжне, всі мають право на щастя🌞❤️💟💖💞💜💙❤️", "красиво", - написали користувачі мережі.

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Так на новому опублікованому фото співачка Олександра Зарицька, яка не боїться показати себе без макіяжу, на цей раз продемонструвала його, фактично, вдосталь на своєму прекрасному обличчі. Тут тобі і накладні пишні вії, і помада, ймовірно, кольору бордо або ж зовсім темна.

В пості Зарицька звернулася до охочих отримати привітання на Новий рік.

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Відповідне відео дівчина опублікувала на сторінці в Інстаграм.

На кадрах зовсім маленька Саша проводить час на природі. В руках красуня тримає качечку, або йде за птахами по дорозі, позує на руках, нюхає квіти та інше.

"KAZKA, яка завжди жила в мені, завтра побачить світ. Смілива, справжня, безстрашна, особлива. У кожному слові. Моя NIRVANA 🙌🏻", - написала KAZKA.

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На першому фото солістку тримає молодий чоловік з голим торсом на камеру. На ще одному фото Зарицька сидить на кубі, а у неї на спині вишивають візерунок.

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