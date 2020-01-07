Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася знімком з відпочинку

На фото Маша стоїть на тлі пальм і піску. Вона вирішила в цей раз надіти суцільний купальник з оборкою і відкритими плечима. Бретельки Маша спустила і показала голі плечі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Пам'ятаю, як колись ви казали ,що фото в купальнику ви не побачите у мене на сторінці) що змінилося? Ви шикарна", "О, так", "Маша, ви супер!", "Яка ж розумничка! Струнка, незважаючи на традиційні святкові смаколики", "Маша - прекрасне!!! На будь-якій мові", "Богиня", "Фігура гарна,але на обличчі стала гірше...".

Раніше ми повідомляли, що Єфросиніна в піжамі виставила напоказ своє головне багатство.

Знаменитість на фото позує в короткій піжамі. При цьому поряд з нею її чоловік Тимур Хромаєв. Вона сперлася на його плече. Чоловік тримає чашку, а Маша чайник. На другому фото Єфросиніна сперлася про холодильник і тримає яблуко. Пара сміється над чимось.

"Спільні сніданки іноді цінніше вечерь", - написала Маша під знімком.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото.

Сообщалоось, що Єфросиніна приголомшила зовнішнім виглядом без макіяжу.

Нещодавно зірка телебачення Маша Єфросиніна показала, як їй працюється і опублікувала кадри з гримерки.

На кадрах з гримерки присутня сама зіркова ведуча, а також видно Юрія Ткача – відомого українського коміка і артиста. Біля Єфросиніної варто мілейшей зовнішності дівчинка – ймовірно, дочка Ткача Ліза. Так дівчинка раніше сказала, що Маша молода, ніби їй 18 років – такі «мови» знаменитість дуже порадували і вона просто розпливлася в усмішці, потім забрала дитину на руки і всіляко люб'язно спілкувалася з дівчинкою.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна жахнула різкими змінами у зовнішності

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