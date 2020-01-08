Актриса Тетяна Кравченко, відома по ролі Валюхи в серіалі "Свати", показала нове невідоме фото
Як передає Politeka.net, знімком вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На фото вона постала в досить незвичному образі. (Щоб подивитися - проскрольте вниз)
«Спасибі, дорогі мої, за теплі слова і коментарі. Всіх з святом», - написала актриса.
Користувачі мережі захоплюються своєю улюбленицею і також вітають її з празниками.
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«Наша улюблена Валюха», «Ви така класна і добра👌
З Різдвом 🎄 Вас !😊❤️👍», «Шикарна артистка кіно і чудова жінка», «Класна акторка!!👍👍👍👏👏. А як же ми сумуємо за тобою— ВАЛЮХА!!💕👍😄😄», «Святом! Люблю Вас і Ваших колег по серіалу "Свати." Цей серіал дивлюся, напевно, вже тисячний раз. Це шедевр!», «Ви наша рідна вже для всіх, з Різдвом христовим Вас вітаю і бажаю більше хороших ролей, здоров'я Вам і вашим рідним!!!», - пишуть передплатники артистки.
Також у коментарях цікавляться, коли з'являться нові серії «Сватів». Проте на ці питання Кравченко не відповіла.
Раніше ми повідомляли, Кравченко здивувала шанувальників, поділившись архівних фото. Вона постала зовсім ще молодий з короткою стрижкою і в пуловері темного кольору.
Ностальгія, мабуть, накрила Тетяну Едуардівну. Вона підписала знімок в трохи жартівливій манері, натякаючи на те, як насправді швидко лятят року, хоч здається, що це було вчора.
Також ми розповідали, Кравченко підняла у соцмережі питання про виховання дітей, порівнявши при цьому Україну з Росією.
Проект «Свати» залишається для мене цікавим сюжетом. На сьогодні це нестандартна ситуація, коли батьки можуть залишити дітей бабусям-дідусям, і ті охоче погодяться. Може, в Україні таке ще є, але в Росії фантастика", - написала зірка.
Нагадаємо, Валюху з "Сватів" безжально бив колишній чоловік
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