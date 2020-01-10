Відома українська телеведуча Елена-Крістіна Лебідь, дівчина екс-віце-прем'єра Павла Розенка, похвалилася новим фото з відпочинку

Як передає Politeka.net, знімок вона показала на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

29-річна Олена-Христина Лебідь разом зі своїм 49-річним коханим, екс-віце-прем'єром Павлом Розенком перебувають на відпочинку на Кубі.

На новому знімку зірка сидить, загорнувшись у білий махровий рушник і виставивши вперед голі ноги. Олена-Крістіна Лебідь з сонцезахисних окулярах красується на тлі сонячного пейзажу із зеленою травою і пальмами.

«Похолоднішало: +26», - підписала вона знімок.

Користувачі мережі сочевстуют "біді" телеведучої і бажають гарного відпочинку.

"Бедняяяжка моя, дивіться не захворійте", «Че так холодно? У нас взагалі потепліло 0 градусів», «Круть, люблю такі холоди!!!», «Мм, похолодало... У нас потепліло..-1», «Христина, яка Ви красива», «Гарного вам відпочинку», - пишуть фолловери телеведучої.

Раніше ми повідомляли, що коханка Розенко роздяглася на пляжі і шокувала відвертими фото.

Олена-Христина опублікувала нові знімки прямо з сонячного пляжу Куби, де вона засмагала на теплому піску біля самісінької води.

Для фото телеведуча вибрала яскравий купальник без бретелей, бра жовтого кольору і яскраві труси зеленого з різними малюнками. З аксесуарів Лебідь вибрала сонцезахисні окуляри синього кольору. На фото вона широко посміхається, розставивши руки.

«Підзарядка сонячних батарей», – вона підписала знімки.

Шанувальники і фолловери зірки почали активно писати негатив в коментарях з приводу її стрункості, навіть надмірної худорлявості. Деякі запитали вага телеведучої.

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