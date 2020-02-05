На нових знімках артистка показала себе в стильному образі разом з дочками

Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників.

Тим не менш, Світлана є кумиром мільйонів людей, які захоплюються не тільки її роботами, але і їй самій, а також її родиною, повідомляє Politeka.

Сама артистка славиться своєю працьовитістю – зірка без втоми здатна відпрацювати безліч концертів поспіль, перетинаючи кордони і долаючи кілометри між містами та країнами. Вона збирає повні майданчики і вражає видовищним шоу та яскравими костюмами.

Не забуває зірка проводити час зі своїми дівчинками - молодшою дочкою Тилльдой і старшою дівчинкою Євангеліною. Цього разу артистка вирушила з ними у відпустку за кордон. Щасливими фото зі своєю старшою дочкою Світлана поділилася кілька годин тому в Instagram.

Зірка позувала в зручному топі і спортивних штанях, показавши ті на одному з кадрів під час прогулянки. Лобода була з розпущеним волоссям і без грама макіяжу на обличчі. Також на кадрах видно, що молодша дочка Світлани також одягнена дуже стильно.

Також Світлана здивувала шанувальників невеликим відео зі свого виступу, під час якого блиснула зірка фігурою в блискучому вбранні. Так, артистка виступала у сріблястому костюмі, виконуючи пісню "Куля-дура", на яку не так давно вийшов кліп.

«Чекаємо!!!!! Дуже дуже дуже. Коли вже до 🇺🇦???», «Київ чекає! 💖💋💋💋», «Вся Україна вас дуже сильно любить і чекає з нетерпінням !!!!❤️❤️❤️», «Хороша 👑😍🔥👍», «Я з перших нот вторю «Пошепки, гомоном, отрутою по венах...»», – пишуть користувачі.

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