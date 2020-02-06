Українська балерина Катерина Кухар похвалилася ніжним образом в білій накидці

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На знімку 38-річна прима-балерина з'явилася в боді тілесного кольору, поверх якого надіта ніжна, прозора накидка. Костюм доповнений вишивкою і пір'ям. На ногах у артистки надіті пуанти.

Шанувальники в захваті від нового образу Катерини. За день фото зібрало 10,5 тис. лайків.

«Не перестаю захоплюватися вами», «Неймовірна. Ви така тендітна і нагадуєте мені кришталеву балерину-статуетку», «Грація! Витонченість! Краса! Найкраща!», «Вау які красиві ніжки ух..», «Катюша, Beautiful! Ви прекрасні!!! Ви еталон краси!!!», «Бомбезна сукня, де берете?», «Легка ніжна як безе», «Ну як можна бути такою витонченою і красивою? Ви справжня прикраса великої сцени!», «Покажіть це фото пані Волочковій, нехай хоч побачить як виглядає справжня балерина», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що зріст Катерини Кухар 161 сантиметр. Вона дуже мініатюрна і витончена. Саме такою повинна бути балерина, щоб партнеру по сцені було легко її піднімати. Російська балерина Анастасія Волочкова завжди зазнавала критики через свою нестандартну для балерини зовнішність.

Додамо, що Катерина Кухар грала в безлічі вистав, у тому числі «Ромео і Джульєтта», «Дон Кіхот», «Есмеральда», «Попелюшка», «Спляча красуня». Звичайно, в більшості вистав Кухар грала головну роль. У 2017 році балерину запросили стати членом журі у проекті «Танці з зірками». Шоу принесло їй широку популярність і любов українців.

До речі, Кухар одружена з прем'єром Національної опери України Олександром Стояновим. У них двоє дітей.

Нагадаємо, що Катерина Кухар показала свої переваги в одних пір'ях, Остапчук не стримався: "Просто бомба".

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