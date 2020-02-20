В той час, як мільйони шанувальників моляться за одужання російської актриси Анастасії Заворотнюк, у якої виявили пухлину мозку, її дочка розслабляється в Італії

Ганна Заворотнюк активно ділиться кадрами в "сторіз" у своєму Instagram, передає Politeka.net. Судячи з фото, дівчина знаходиться в Римі. Вона показує у соцмережі пам'ятки та різні страви. Зокрема, Анна зняла фонтан Треві і Колізей.

Нагадаємо, страшний діагноз зірці серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк поставили майже рік тому. Незадовго після народження молодшої дочки Міли у актриси різко погіршився стан здоров'я. Незважаючи на брак інформації, так як сім'я намагається тримати те, що відбувається в таємниці, в мережу просочилися дані про те, що Заворотнюк перенесла першу операцію в Німеччині. Однак хірургічне втручання не принесло плодів, після чого актрису перевезли в одну з московських клінік, де вона продовжила лікування.

Потім восени 2019 року з'явилася інформація, що актрису виписали і перевели в реабілітаційний центр, де вона проходить процедури у зв'язку з паралічем правої сторони тіла.

Папараці цілодобово чергують під стінами центру і заявляють, що останнім часом рідні Заворотнюк перестали відвідувати заклад. Передбачається, що стан актриси настільки погіршився, що медики заборонили візити, або ж її виписали. В даний час місцезнаходження актриси невідомо.

Зазначимо, Новий рік Заворотнюк відзначала в стінах клініки, незважаючи на прохання родичів відпустити її додому.

Один скандальний випадок, коли родичі "няні" порушили мовчання, пролив трохи світла на те, що відбувається. Так, наприкінці грудня минулого року родичі накинулася на журналіста, який назвав страшну недугу Анастасії - вигадкою. Близькі актриси назвали журналіста "нешанованим писакою" і побажали йому того ж, через що проходить зірка. Правда, попросили вибачення за різкість.

Нагадаємо, Заворотнюк несподівано вирішила перервати мовчання, цього чекали всі

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