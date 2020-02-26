Потап зняв смішний ролик зі своєю дружиною і телеведучими Катею Осадчою і Юрієм Горбуновим

Відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Ролик з популярної молодіжної мережі Тік Ток записаний під нову пісню групи «Мозги» «Дівчисько».

На першому відео під пісню танцюють українська співачка Надія Дорофєєва і комік Юрій Ткач. Вони виконують рухи, використані в Тік Токі, в кінці яких Надя шльопає Ткача по п'ятій точці.

На другому відео задіяно відразу чотири артиста. Спочатку Потап танцює з Катею Осадчою і шльопає її. Після цього в кадрі з'являються Настя Каменських та Юрій Горбунов. Вони виганяють своїх коханих з кадру і починають танцювати самі. В кінці ролика Горбунов шльопає Настю.

«У кого краще», - запитує Потап у своїх фоловерів.

Зазначимо, що під відео вже поставили понад 83 тисяч лайків.

«Красені», «Супер», «Спасибі за позитив, на обличчі з'явилася усмішка, не дивлячись на важкий стан», «Ой не можу) 2 відео сто раз переглянула», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, багато українських зірок знімають відео для Тік Току слідуючи тенденціям. Найпопулярніші тіктокери з українського шоу-бізу – Настя Каменських, Надія Дорофєєва, Олександр Педан, Катя Осадча та Юрій Горбунов.

Раніше ми писали, що співак і продюсер Олексій Потапенко (Потап) вразив зовнішнім виглядом на тренуванні. Після того, як артист одружився на Каменських він помітно "помолодшав і став кращим". На новому фото зі спортзалу видно підкачану фігуру музиканта. Сама Каменська теж займається спортом. За останні п'ять років вона помітно схудла і продовжує тримати себе у формі.

Нагадаємо, що Катя Осадча покружляла в червоному платті і показала ідеальне тіло: "Чудова".

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських залізла на крісло і посвітила грудьми перед камерами: "Боже, що витворяє".

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