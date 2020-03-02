Сьомий випуск шоу "Голос країни-10" був дуже напруженим, адже у зіркових тренерів залишилися лічені місця

У неділю, 1 березня, пройшов останній день так званих "сліпих прослуховувань", пише Рoliteka.net. На початок ефіру команди Монатіка, Насті Каменських і Потапа вже сформувалися. Залишилися місця тільки у Тіни Кароль - два, та Дана Балана - п'ять. Однак у кожного судді були ще й екста-місця.

Тетяна Ігнатенко з Одеси багато разів намагалася потрапити в "Голос країни", але щоразу це закінчувалося невдало. Дівчина удосконалила вокал, і в результаті виконання пісні "Evanescence", вона обрала команду Балана.

Дівчина Анжела Кансузян прибула з частково визнаної Республіки Абхазія. З дитинства суворі традиції забороняли артистці розвивати свій талант, але вона пішла наперекір. У результаті до неї розвернувся Дан Балан.

Тамара Балюк вразила вокалом всіх членів журі, які повернули до неї свої крісла. Відомо, що дівчина - одеситка і мати двох дітей. Красуня вибрала тренера Дана Балана.

Волонтер з Нью-Йорка Джамал Марселін став одним з найяскравіших учасників. Хлопець приїхав в Україну вчити англійській мові дітей і активно вивчає українську. Хлопець мріє стати справжнім артистом, але на шоу потрапити йому не вдалося.

Анастасії Балог всього 16 років. Блондинка - фанатка творчості Дана Балана. Вокал дівчини не був ідеальним, однак кумир її все ж вибрав.

17-річний Роман Сасанчик був переможцем з Тіною Кароль дитячого "Голосу-2". Учасник назвав зірку другою мамою.

"Це майже мій син", - сказала співачка.

Однак у підсумку хлопець вибрав Дана Балана.

Конкурсантка Ганна Трубецька прийшла шоу, щоб повтроить успіх Тіни Кароль. Дівчина з Могильова зуміла повернути всі тренерські крісла, завдяки пісні "Сила притяжения". Тіна Кароль зізналася, що дівчина заспівала краще. Ганна Трубецька і вибрала зазначену співачку.

У підсумку Потап і Настя Каменських, а також Монатік не доповнили свої команди. У команді Тіни Кароль з'явилися Ксенія Буга і Ганна Трубецька, а у Дана Балана: Тетяна Ігнатенко, Тамара Балюк, Анастасія Балог, Анжела Кансузян, Роман Сасанчин.

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