Українська артистка зі студії «Квартал 95» Ірина Сопонару показала відверті знімки з відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ще одна людина, з яким познайомилася на острові це Софія Фоменко ☺️ Ці фотокартки, її рук справа🙏🏻♥️ Софі молода, красива і дуже талановита, і те, якою вона мене побачила через свій об'єктив, мені дуууууже подобається», - гворится в повідомленні.

На опублікованих знімках Сопонару позує в прозорій білизні, засвітивши «зайве». Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«красиво стирчать соски», «розкішна, суперечці немає», «красуня», «у вас, здається, щось стирчить під ліфчиком)», «Ірка – бомба!», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що артистка-комік зі студії «Квартал 95» Ірина Сопонару блиснула фігурою в купальнику.

Актриса вирушила на популярний екзотичний курорт і показує своїм шанувальникам в мережі всі краси "казкового Балі".

Так на нових опублікованих Іриною кадрах з сториз вона позувала на лежаку з кавою і салатиком та так, що крім струнких ніжок, трусиків і татуювань знаменитості на животі більш нічого видно не було. Крім самої їжі і напоїв, зрозуміло.

Крім того, артистка показала, як мчить по вуличках острова на транспорті - на ній під час прогулянки були коротенькі шорти, майка і при всьому при цьому зірка телеекранів, схоже на те, що перебувала в прекрасному настрої.

Прокоментувати кадри Ірини її шанувальники цього разу можливості не мали, але раніше вони неодноразово схвально висловлювалися на адресу стрункої блондинки-красуні і писали, що вона і артистка непогана, і дівчина дуже приваблива.

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