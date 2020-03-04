Знаменита співачка Світлана Лобода показала на спеціальному відеоролику, як насправді відбувалися зйомки її останнього кліпу

Як відомо, яскраві кадри, подаються зіркою на її сторінці в Instagram, найчастіше викликають серед користувачів мережі досить бурхливу реакцію.

Тим не менш, Світлана є кумиром мільйонів людей, які захоплюються не тільки її роботами, але і їй самій, а також її сім'єю. Саме тому артистці доводиться досить часто оновлювати свій профіль, повідомляє Politeka.

Цього разу артистка вирішила представити закадровую зйомку, зроблену під час запису останнього кліпу «Новий Рим». До речі, дана робота Світлани вийшла у світ всього кілька днів тому, але викликала потік запитань з боку фанатів.

Головною родзинкою нової роботи стала зачіска і наряд Лободи – в кліпі волосся співачки були такими ж взлохмаченными, як і її шуба. А «п'яні» танці артистки і зовсім були довгий час однією з головних тем обговорень серед фанатів (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

На закадровій зйомці кліпу також видно, як зірці доводилося практикувати трюки і як Алан Бадоєв, який став продюсером роботи, допомагав зірці у новій роботі.

«А тепер моє улюблене ..... Як це було 😬 #НОВЫЙРим Зйомки видалися непростими, завдання були поставлені , акробатика і хореографія вивчені за 2 тижня. і ось вам новий образ , новий персонажжжж!!😈 Що скажете ? любите таку кіношку ?)))», – інтригуючі підписала новий пост артистка. Шанувальники написали під невеликим роликом різні думки з приводу побаченого.

Раніше співачка показала в розділі Сторі серію знімків і відео, на яких похвалилася ідеальним спортивним тілом і сяючою без макіяжу шкірою. Схоже, зірка активно займається собою, адже до цього, кілька годин тому, артистка показала себе в тому ж світло-сірому костюмі під час занять спортом.

Під час прогулянки по узбережжю на мосту співачці вдалося здивувати не тільки природним видом без всяких укладок і блискучих суконь, але і розтяжкою. Світлана показала повітряний шпагат на одному з відео.

Після народження двох діток співачка не тільки у відмінній формі, але ще й має намір її покращувати. Зазначимо, оскільки кадри представлені в спеціальному розділі в Instagram, шанувальники не змогли прокоментувати фото і відео Лободи.

Нагадаємо, що Світлана Лобода втекла з Росії після скандального кліпу, нові кадри вражають.

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