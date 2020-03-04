Знаменита співачка Світлана Лобода показала на спеціальному відеоролику, як насправді відбувалися зйомки її останнього кліпу
Як відомо, яскраві кадри, подаються зіркою на її сторінці в Instagram, найчастіше викликають серед користувачів мережі досить бурхливу реакцію.
Тим не менш, Світлана є кумиром мільйонів людей, які захоплюються не тільки її роботами, але і їй самій, а також її сім'єю. Саме тому артистці доводиться досить часто оновлювати свій профіль, повідомляє Politeka.
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Цього разу артистка вирішила представити закадровую зйомку, зроблену під час запису останнього кліпу «Новий Рим». До речі, дана робота Світлани вийшла у світ всього кілька днів тому, але викликала потік запитань з боку фанатів.
Головною родзинкою нової роботи стала зачіска і наряд Лободи – в кліпі волосся співачки були такими ж взлохмаченными, як і її шуба. А «п'яні» танці артистки і зовсім були довгий час однією з головних тем обговорень серед фанатів (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
На закадровій зйомці кліпу також видно, як зірці доводилося практикувати трюки і як Алан Бадоєв, який став продюсером роботи, допомагав зірці у новій роботі.
«А тепер моє улюблене ..... Як це було 😬 #НОВЫЙРим Зйомки видалися непростими, завдання були поставлені , акробатика і хореографія вивчені за 2 тижня. і ось вам новий образ , новий персонажжжж!!😈 Що скажете ? любите таку кіношку ?)))», – інтригуючі підписала новий пост артистка. Шанувальники написали під невеликим роликом різні думки з приводу побаченого.
Раніше співачка показала в розділі Сторі серію знімків і відео, на яких похвалилася ідеальним спортивним тілом і сяючою без макіяжу шкірою. Схоже, зірка активно займається собою, адже до цього, кілька годин тому, артистка показала себе в тому ж світло-сірому костюмі під час занять спортом.
Під час прогулянки по узбережжю на мосту співачці вдалося здивувати не тільки природним видом без всяких укладок і блискучих суконь, але і розтяжкою. Світлана показала повітряний шпагат на одному з відео.
Після народження двох діток співачка не тільки у відмінній формі, але ще й має намір її покращувати. Зазначимо, оскільки кадри представлені в спеціальному розділі в Instagram, шанувальники не змогли прокоментувати фото і відео Лободи.
Нагадаємо, що Світлана Лобода втекла з Росії після скандального кліпу, нові кадри вражають.
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