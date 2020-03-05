56-річна російська співачка Лоліта Мілявська ніколи не соромилася показувати себе такою, яка є, без косметики і навіть одягу

Як передає Politeka.net, нещодавно артистка у своєму мікроблозі в Instagram поділилася фотографією з концерту. На знімку у Лоліти яскравий концертний макіяж, але він вже не приховує вік жінки.

«Ich Liebe Dich! Дякуємо за тур компанії «StarsArena» (Німеччина). Дякую за Шикарний звук і світло компанії «Ave light» (Латвія) Професіоналізм Приголомшливий!», - написала артистка.

Як відомо, зараз Лоліта гастролює з концертами в Європі.

Зазначимо, що незважаючи на явно втомлений вигляд і обвислу шкіру шанувальники зірки взялися розхвалювати свою улюбленицю. Фотографія зібрала понад 13,5 тисяч лайків і майже 300 коментарів, більшість з яких виявилися позитивними.

«Яка Ви красуня!!», «Богиня!!», «Красуня яка: макіяж, укладка, блиск», «Красива і смілива Лоліта», «Красуня. В захопленні», «Лоліта, дорога! Ви зараз виглядаєте шикарно! Бажаю, щоб і на душі теж було все чудово! Поважаю і люблю Вас», «Приголомшлива Лола», «Я дивуюся звідки у вас так багато енергії??? Молодці!!!», «Прекрасна людина і майстер своєї справи!», «Всі з роками старіють, а Ви тільки все красивіше і красивіше!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Лоліта опублікувала кадри в купальнику. На фото Мілявська з`явилася в білому сдєльному купальнику з цікавим принтом у вигляді ланцюжків, простоволоса і ненафарбована. Співачка повідомила, що за чотири години до концерту змусила себе прийти поплавати в басейні, щоб потренувати дихання. Співачка досить часто ділиться з шанувальниками фотографіями та відео з тренувань і повсякденного життя. Незважаючи на вік, вона намагається тримати себе у формі.

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