Зірка Х-Фактору Аліна Ляшук візьме участь у новому сезоні шоу «Холостяк»

Новою учасницею 10-го сезону популярного шоу «Холостяк» стане дівчина з Рівненської області Аліна Ляшук. Про це повідомляють представники проекту.

Відомо, що Аліна не вперше з'явиться на телебаченні. Так, раніше дівчина вже встигла взяти участь у «Х-Факторі» в 2016 році. Дівчина виконала на сцені пісню Джастіна Бібера Boyfriend, а відповідне відео пізніше набрало в Ютубі понад 15,5 мільйона переглядів і потрапило в ТОП-3 за всі 10 сезонів шоу.

«Я слідкую за життям Микити Добриніна і Даші Квіткової. Мене приваблюють такі відносини - щирі, світлі, позитивні, добрі. Я йду на проект, щоб пережити всі ці почуття. Хочу вірити, що це буде взаємно. Тому що я вірю в цей проект», - розповіла Ляшук про свою участь в «Холостяку».

В цьому сезоні шоу їй разом з іншими дівчатами належить поборотися за серце 34-річного пілота і власника льотної школи в Майамі Макса Михайлюка.

Аліна розповіла, що вже готує особливий сюрприз для Холостяка, щоб відразу ж справити на нього враження. Дівчина стверджує, що зараз головним її захопленням можна назвати спів, однак для повного щастя їй не вистачає близької людини поруч.

Зазначимо, що Аліна активно веде свою сторінку в Instagram. Там вона найчастіше постить яскраві фото з життя, а також періодично ділиться знімками з відпочинку.

До цього ми писали про те, що новий Холостяк Михайлюк розповів, що все життя мріяв стати пілотом і наполегливо працював, щоб пройти навчання в кращій школі для льотчиків США.

«Мій батько був авіадиспетчером. Я з дитинства часто ходив до нього на роботу, дивився, як злітають і сідають літаки і уявляв, що одного разу теж піднімуся в небо за штурвалом одного з них. Можна сказати, що я і здійснив мрію батька, адже він завжди вірив у мене», - поділився Максим Михайлюк.

Максим живе на дві країни - США та Україні. Тепер, коли він став успішним, він хоче знайти другу половинку в проекті "Холостяк".

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