Українська актриса Анна Кошмал, яка прославилася після ролі в серіалі «Свати», захопила шанувальників новим знімком

Як передає Politeka.net, 25-річна дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому здивувала всіх своєю жіночністю і красою.

Фото зроблено в чорно-білих тонів. На ньому артистка позує сидячи на високому стільці з широко розставленими ногами, при цьому одну з ніг вона пікантно підігнула, а в руках тримає босоніжок.

Шанувальники тут же засипали актрису захопленими коментарями.

«Неймовірна», «Шикарна», «І як ,і де такі роблять?», «Красуня», «От цікаво а ви заміжня?», « Неймовірна»- пишуть вони.

Зазначимо, що зйомки в "Сватах", де вона виконала роль внучки головних героїв, стали першим акторським досвідом Анни. На той момент їй було 17 років. З тих пір кар'єра Кошмал різко пішла вгору і зараз дівчина перетворилася на популярну актрису.

Раніше ми повідомляли, Кошмал вразила зовнішнім виглядом на театральній сцені, затьмаривши всіх панянок-колег поруч. Дівчина поділилася яскравим фото в Instagram. На Ганні була біла сорочка і вузькі сині джинси з чорним шкіряним поясом. Яскравий макіяж і ідеальна укладання доповнили дивовижний образ. У підписі до фото актриса прорекламувала подання "дівич-Вечір", з яким гастролює по українським містам.

До цього, ми розповідали, що Кошмал підкорила публіку пікантною позою, піднявши руку вгору, закинувши голову назад і спокусливо вигнувши спинку, випнувши "п'яту точку".

«Гола ще красивіше, але і так вогонь», «ідеальне тіло», «Ти сама класна», «модель – красоточка», «круто», «фігура бомба», - писали в коментарях.

Нагадаємо, що внучки Жені з "Сватів" більше немає: що сталося з актрисою, фото вражають.

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