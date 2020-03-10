Популярна українська виконавиця Оля Цибульська показала, як порадувала коханого на 8 березня

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Котик♥️ спасибі, що з тобою можу відчути себе справжньою жінкою кожен день! Я на гастролі, вночі буду вдома. Решта фотки в твоєму телефоні, нікому не показуй ШІ це подарунок. Пиши, я чекаю», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Цибульська позує в непристойному сукню, що підкреслює розкішні форми зірки. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«сексі дівчинка», «королева», «бомба», «ти чарівна, розкішна, божевільна, сексуальна, крейзі і дуже спокуслива», - пишуть вони.

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Оля розповіла, що їй вдалося скинути 12 кілограм. Вона зайнялася собою, так як захотіла змінити своє сімейне життя.

""Ми з чоловіком давно у відносинах між "купити мультиварку на 8 Березня" і "його схвилює одна лише думка про мене" - я вибрала другий варіант. Утримувати рівень пікантності у відносинах нелегко, але воно того варте", - сказала Оля.

Цибульська додала, що можна отримувати задоволення від пари тільки в тому випадку, якщо отримуєш задоволення від себе. А останнім часом їй це не вдавалося. Вона перемикала виступи зі своїми каналами, видаляла більшу частину студійних фото. Останньою краплею було те, коли вона побачила шоу зі своєю участю. Оля не впізнала себе на екрані.

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