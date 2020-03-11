Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала на цілій серії кадрів із спортзалу, як намагається схуднути

Не так давно зірка повернулася з відпустки і, схоже, за час відпочинку встигла набрати зайву вагу, тому почала активно худнути і розповідати про перші успіхи, інформує Рoliteka.net.

Ні для кого не секрет, що Камінська є любителькою показати себе у всій красі і здивувати підтягнутою фігурою в різних провокаційних нарядах. Як і будь-яка інша дівчина, співачка бажає идеальнцю фігуру і не боїться розповідати про дієві методи, що допомагають її досягти.

Наприклад, Камінська практикує знамените інтервальне голодування. На цю дієту зірку надихнув досвід мами. Але так як завдяки одному скиданню ваги фігура не буде виглядати ідеально, Слава вирішила також потягнути свої форми в залі разом з тренером.

Артистка показала в розділі Сторі себе в різні моменти тренування, причому не посоромилася показати зайве - на деяких фото видно, що зірка без білизни.

Раніше Слава Камінська з'явилася в природному вигляді без штанів під час відпочинку в гримерці. Співачка показала в розділі Сторі в Instagram, як, власне, вона готувалася до чергового виступу.

Сама Слава часто з'являється в різних концертних костюмах на публіці, деякі з них досить відкриті.

Тому в Сторі Камінська засвітила не тільки обличчя без макіяжу і волосся без укладок, але ще і трохи дивний наряд. Слава позувала в сітчастій спідниці, не приховує її ноги в масивних чорних черевиках на шнурівці і чорною тостовке, вдало приховати інші частини тіла.

Схоже, зірка вирішила відпочити з комфортом перед виступом, тому воліла переодягатися потроху, здивувавши неоднозначним чином, складається з домашньої кофти і сценічної частини образу.

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