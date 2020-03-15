Анджеліна Джолі, Алла Пугачова, Софія Ротару та інші імениті жінки засвітилися без фільтрів і графічної обробки

Джолі не так давно розлучилася, а після цього дуже сильно скинула вагу. Якщо подивитися на її фото без фільтрів, то видно звичайні зміни для її віку: зморшки на лобі і біля очей. Про це пише Голос.юа.

Періс Хілтон виглядає відмінно на свої роки. Але на кадрах без фотошопу можна побачити звичайні недоліки: розширені пори і дрібні зморшки. Але якщо подивитися на її знімки в Instagram, то там одразу видно красуня.

Емілія Кларк дуже емоційна. Це позначається на її шкірі, так як у Емілії яскраво виражені зморшки біля очей. Але правильний ракурс може все виправити.

А ось мрія фанатів Гаррі Поттера Емма Уотсон вміє доглядати за своєю шкірою. Але при близькому ракурсі можна виявити розширені пори і зморшки, які скоро себе покажуть.

Українська співачка Софія Ротару виглядає на 50, а іноді їй дають і 40 років. Деякі думають, що Ротару змогла обійти природу або дізналася секрет вічної молодості. Але як виявилося, Софія виглядає на свій вік. Її навіть досить важко дізнатися. Але в будь-якому разі, її люблять не за зовнішність.

Пугачова теж вже не в молодому віці. Її зловили в Мінську з поганим макіяжем, а обличчя виявилося виглядає не так добре, як на офіційних знімках. Видно по фото, що в той раз вона втомилася.

Раніше ми повідомляли, що молодша сестра зоряної української співачки Софії Ротару Ауріка розповіла про трагічну долю співачки.

Співачка Ауріка Ротару, молодша сестра народної артистки Софії Ротару, про деякі факти сімейного життя сестри в програмі "Життя відомих людей". Зокрема вона розповіла про стосунки Софії Михайлівни з померлим чоловіком Анатолієм Євдокименком.

Нагадаємо, ненавистница Ротару відправилася в ЗАГС з молодим коханцем

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