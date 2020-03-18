Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала новий кадр в Instagram

На фото Леся позує в одному закритому купальнику спереду і відкритим ззаду. Никитюк стояла на яхті і доповнила образ стильними окулярами. Волосся у телеведучої були розпущеним. Фотографії в пості було дві. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я після карантину", - написала Леся.

Фанати поставили понад 80 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Себе відзначити можна. Просто вистачить жерти", "Зазвичай в фотошопі зменшують себе, але цей карантин".

Раніше ми повідомляли, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла, як правильно уберегти себе від коронавіруса в новому відео.

Артистка вирішила знятися у спеціальному ролику, покликаний уберегти українців від зараження коронавіруса.

Як відомо, в країні вже підтверджені 14 випадків зараження, два з яких виявилися летальними. З цього приводу зірки в соціальних мережах закликають прихильників стежити за гігієною, мити руки і, звичайно ж, надягати маски.

В новому ролику, представленому в соціальній мережі Instagram, зірка з серйозним виразом обличчя почала розповідати про те, чому важливо мити руки. При цьому Леся встигла пожартувати під час відеозапису, показуючи тим самим, що ролик носить не тільки інформаційний характер.

Повідомлялося, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк після 8 березня показала знімок з лікарні і всіх спантеличила.

«Моя ліжечко. #Тінадобрийвечір», - коротко йдеться у підписі.

Уточнимо, що на опублікованому знімку видно лікарняне ліжко, а на задньому плані сумку Никитюк, поряд з якою стоїть пляшка води.

Однак причини Никитюк озвучувати не стала, а її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати – знімок телеведуча викинула в Сторіс.

Нагадаємо, Никитюк засвітилася в компанії свого улюбленця, Камінська не втрималася

А ще Politeka писала, що Леся Нікітюк зізналася, чим займеться під час карантину

Також Politeka повідомляла, що Никитюк без білизни знялася в роковому образі діви



