Популярна українська співачка Віра Брежнєва розповіла шанувальникам, як проводить час на карантині

Про це артистка написала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. За словами Віри, вона намагається знайти можливості в кожній ситуації, тому карантинні дні в її родині проходять дуже плідно.

«І у мене нарешті, крім усього іншого, з'явився час повернутися і продовжити вести свій щоденник (дівчатка знають, про що я). Розкажіть, що цікавого/корисного/нового робите ви, залишаючись вдома», - зазначила Брежнєва.

Свій пост вона супроводила селфі, показавши своє обличчя крупним планом. Видно, що Брежнєва зробила макіяж, незважаючи на те, що залишається вдома. Судячи з усього, співачка хоче виглядати красиво для свого чоловіка, композитора і продюсера Костянтина Меладзе.

Шанувальникам співачки дуже сподобалося фото. За годину вони залишили під ним майже 30 тисяч лайків і купу коментарів. До речі, Брежнєва багатьом зі своїх шанувальників відповіла особисто. Фанати співачки стали розповідати, чим вони займаються на карантині, не забуваючи зробити компліменти Вірі.

«Красуня шикарна дівчинка», «Віра, Ви чудово виглядаєте!», «Тільки що переглянула фільм з вами!», «Діти вдома сходять з розуму, думаємо поїхати за місто і вигулювати їх годинами на велосипедах», «У мене на дзвінку в телефоні стоїть Ваша пісня «люди любіть один одного». Віра, Ви класна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що незважаючи на карантин і скасування маси концертів Брежнєва залишається активною у соцмережах і розповідає про допомогу людям. Вона зазначила, що крім людей, постраждалих від коронавірусної інфекції, залишається багато людей, яким потрібна допомога.

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