50-річний російський бодібілдер і танцюрист Тарзанчоловік співачки Наташі Корольової, показав як виглядає його старший брат
Як передає Politeka.net, актор прийшов разом з ним на російське ток-шоу «Зірки зійшлися».
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По першому враженню і не скажеш, що вони справді брати.
Сергій Глушко (справжнє ім'я танцюриста) після звільнення з армії змінив кілька спеціальностей, поки не почав працювати в модельному бізнесі, а потім - в еротичному шоу.
А ось його брат обрав зовсім інший шлях. Його звуть Олександр, він старший від Тарзана на 6 років і зовсім не публічна людина.
Працює він звичайним виконробом і має дружину і двох дітей. Зовнішність Олександра кардинально відрізняється від зовнішності брата: у нього немає ні такої фігури, як у Сергія, ні довгого волосся.
Зараз рідні брати дуже дружньо спілкуються, хоч так було далеко не завжди.
Користувачі мережі сильно здивувалися, побачивши Олександра.
"Навіть Наташа не встояла", " Схожий, шикарний мужик", "Не схожі", "Вони схожі як Ленін і Партія", - писали в мережі.
Під час передачі, Олександр розповів історію про те, як Сергій випадково потрапив в нього камінцем, коли вони кидали їх в озеро. З-за цього брати навіть побилися. Ще старший Глушко згадав про удар від молодшого пряжкою від ременя.
Через роки ситуація змінилася: Тарзан став одним з найбільш відомих і бажаних чоловіків на просторах СНД.
Артист любить епатувати публіку, виставляючи на показ розкішне накачане тіло.
Не так давно, він опублікував нове відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому зображений один з його трюків під час ювілейного шоу. Крім того, на відео з'явилася і його дружина Наташа Корольова.
Нагадаємо, що Тарзан роздягнувся і показав свою міць прямо на зйомках серіалу.
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