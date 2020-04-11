50-річний російський бодібілдер і танцюрист Тарзанчоловік співачки Наташі Корольової, показав як виглядає його старший брат

Як передає Politeka.net, актор прийшов разом з ним на російське ток-шоу «Зірки зійшлися».

По першому враженню і не скажеш, що вони справді брати.

Сергій Глушко (справжнє ім'я танцюриста) після звільнення з армії змінив кілька спеціальностей, поки не почав працювати в модельному бізнесі, а потім - в еротичному шоу.

А ось його брат обрав зовсім інший шлях. Його звуть Олександр, він старший від Тарзана на 6 років і зовсім не публічна людина.

Працює він звичайним виконробом і має дружину і двох дітей. Зовнішність Олександра кардинально відрізняється від зовнішності брата: у нього немає ні такої фігури, як у Сергія, ні довгого волосся.

Зараз рідні брати дуже дружньо спілкуються, хоч так було далеко не завжди.

Користувачі мережі сильно здивувалися, побачивши Олександра.

"Навіть Наташа не встояла", " Схожий, шикарний мужик", "Не схожі", "Вони схожі як Ленін і Партія", - писали в мережі.

Під час передачі, Олександр розповів історію про те, як Сергій випадково потрапив в нього камінцем, коли вони кидали їх в озеро. З-за цього брати навіть побилися. Ще старший Глушко згадав про удар від молодшого пряжкою від ременя.

Через роки ситуація змінилася: Тарзан став одним з найбільш відомих і бажаних чоловіків на просторах СНД.

Артист любить епатувати публіку, виставляючи на показ розкішне накачане тіло.

Не так давно, він опублікував нове відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому зображений один з його трюків під час ювілейного шоу. Крім того, на відео з'явилася і його дружина Наташа Корольова.

Нагадаємо, що Тарзан роздягнувся і показав свою міць прямо на зйомках серіалу.

Як повідомляла Politeka, зарослий Тарзан налякав зовнішнім виглядом, Королевою можна поспівчувати: "Сережок, ти що...".

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