Зірка «Жіночого кварталу», 24-річна українська модель і гуморист Лера Товстолес, взяла участь у зйомках української школи онлайн

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Інтстаграм, передає Politeka.net. Вона опублікувала образ, який підібрала спеціально для участі в проекті – легкий і молодіжний. На фото Лера стоїть у велюровій куртці і панамі, її волосся накручене, вона з посмішкою дивиться в кадр. Лера вийшла такою красивою, що хоч зараз можна знімати її для обкладинки глянцевого журналу.

«Публічні особистості були на уроках кращих вчителів і зараз цих вчителів розривають коментатори в ютюбі. Через декілька помилок, іноді навіть оговорок, «Люди» в коментарях, вибирають такі слова, що мені хотілося провалитися...», - зазначила дівчина.

За її словами, робота з дітьми – це дуже важка праця. Вона знає це, тому що її батьки вчителі. Лера нагадала, що проект був створений для українських дітей безкоштовно. За допомогою цих уроків можна буде у будь-який момент наздогнати програму.

«Я особисто була на уроках і бачила, як вчителям складно! Вони вперше стояли перед камерою, з величезною знімальною групою, в компанії зірок. Всім буде важко в таких обставинах», - виправдала Товстолес помилки вчителів.

За день пост зірки зібрав понад 800 лайків, у коментарях її підтримали шанувальники.

«Дама з Амстердама», «Правильно», «Повністю згодна», - пишуть користувачі мережі.

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