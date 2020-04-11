Відома російська телеведуча Ольга Бузова показала коротке відео в Instagram

На відео Бузова сидить на дивані і ворожить на троянді, любить її молодий чоловік Дава чи ні. Як виявилося, Ольгу новий коханець не любить. Вона почала розігрувати сценку, де плаче, а в цей момент Дава дав їй ще одну троянду, щоб вона ще раз спробувала. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дава мене не любить. Девчули мої, а ви вірите в такі прикмети? Дава, так ти мене любиш чи ні?", - написала Бузова.

Фанати встигли подивитися відео більше одного мільйона разів і написали безліч коментарів:

"Олюш, звичайно любить,куди він вже дінеться ,така сильна і міцна любов", "Як вам йде зніматися в вайнах. Продовжуйте в тому ж дусі", "Звичайно, він тебе любить, Олечко, інакше не може бути", "А так можна було?".

Раніше ми повідомляли, що 34-річна російська співачка і ведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова викликала хвилю хейтерства своїм новим постом.

Зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в домашньому образі. Оля позувала на дивані в лосинах темного кольору, жовтій футболці і теплих капцях з хутром світло-коричневого кольору.

Як завжди яскравий макіяж доповнив епатажний образ Бузової. На її обличчі грала задоволена посмішка.

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