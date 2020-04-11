Українська співачка Даша Астаф'єва порадувала фанатів архівних знімком в крихітному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Норм 2010», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Астаф'єва позує в міні-наряді, елегантно демонструючи розкішне тіло.

А оскільки знімок вона викинула в Сторіс, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.

Як повідомлялося раніше, Даша Астаф'єва перетворилася в спокусливу «зайчика» для стильного фото.

Популярна співачка і актриса продовжує регулярно радувати своїх шанувальників оновленнями сторінки в Instagram. Цього разу зірка поділилася своїм новим знімком в оригінальному образі.

На фото Астаф'єва позує в яскраво-жовтій міні-спідниці і чорній кофті з латексу з рукавами у вигляді прозорої сітки. Кофта артистки чимось нагадує корсет з глибоким вирізом, вигідно підкреслює форми співачки.

Астаф'єва також доповнила знімок оригінальною деталлю, додавши собі в редакторі чорну маску зайчика. На фото вона демонструє на камеру свої руки з акуратним манікюром.

Шанувальники співачки відразу ж взялися коментувати знімок.

«Даша, зупиніться!! Зараз не час показувати жінкам свій свіжий манікюр», «Я кличу тебе зайчик», «Улюблений зайчик», «Просто очей не відірвати», «Яка краса», «Ах ти моя! Улюблений плей бойчик», - пишуть люди.

Нагадаємо, Астаф'єва шокувала принадами на камеру в спокусливих позах: "Прохання не повторювати".

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва прочинила рот і розбурхала чарівним жестом.

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