Відома співачка Світлана Лобода зробила ряд відвертих зізнань

Зірки вирушили на карантин - усі концерти і зйомки скасовані, і в артистів нарешті з'явився час, який можна повністю присвятити родині. Особливо щасливі їхні діти, адже в звичайному житті вони бачать батьків не так вже часто.

За словами Світлани Лободи, під час карантину дев'ятирічна Євангеліна і дворічна Тільда дуже раді, що зоряній мами не потрібно їхати на гастролі та виступи, передає Стархіт.

Як зізналася Лобода, її діти абсолютні протилежності один одного, тому співачці доводиться до кожної шукати підхід.

"Тільда - розумна, з сильним характером. Вона блакитноока, з русявим волоссям. Якщо чогось їй хочеться, то домагається цього. Не любить, коли її лають - відразу в сльози. З Євочкой такого не було. Вона навпаки дуже спокійна. Я кайфую, що у мене дівчинки. Хочеться хлопця. Не виключаю, що понароджую ще діток обов'язково. Дітей має бути багато", - розповіла Світлана.

Світлана наголосила, що на самоізоляції творчість відсунула на другий план і цілими днями проводить час зі своїми доньками.

Також раніше повідомлялося, що старша донька популярної української співачки Світлани Лободи Єва відсвяткувала дев'ятий день народження. Як пройшло святкування цієї дати в умовах карантину, на своїй сторінці в Instagram продемонструвала знаменита мама дівчинки.

На знімках донька артистки позує в костюмі з романів про Гаррі Поттера. На ній – коричневий плащ з червоною підкладкою і в таких же кольорах зачароване капелюх.

Що ж стосується мами іменинниці, то вона була одягнена по-домашньому: у спортивних штанях і укороченою футболці, яка не приховувала ідеального преса зірки.

Нагадаємо, Лобода зважилася на кардинальну зміну іміджу, фото підірвало мережу.

Як повідомляла Politeka, Лобода засвітила зайве, вихваляючись формами без фотошопу.

Також Politeka писала, що Лобода в тоненькому топі не втрималася від шалених танців.