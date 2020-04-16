І їй вже 71 рік

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова поділилася спільним знімком зі співачкою Аллою Пугачовою

Архівний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На фото примадонна сидить у довгій білій спідниці, мереживній чорній блузі. На голові у Пугачової красувалася перука, завдяки якій її зачіска стала дуже пишною. Видно, що знімок не отфотошоплен, тому зірки виглядають так, як є.

Волочкова привітала примадонну з днем народження, побажавши їй сімейного щастя і радості.

«Ви – легенда, світло, тепло і сонце! Від себе особисто хочу подякувати вам за Вашу людську підтримку. Моя участь у Ваших ювілейних концертах була для мене великою честю. Це пам'ять на все життя!», - написала зірка балету.

Нагадаємо, що 15 квітня примадонна відсвяткувала своє 71-річчя. Артистка відсвяткувала день народження вдома, в колі сім'ї. Її чоловік Максим Галкін поділився фото, на якому помолоділа Пугачова розгулює по будинку в розкішному платті і задуває свічки. Видно, що обличчя артистки дуже змінилося. Пластика у справі.

В соцмережах Аллу Пугачову привітали практично всі зірки російського шоу-бізнесу, в тому числі Андрій Данилко, Артур Пирожков, Філіп Кіркоров, Крістіна Орбакайте та інші.

Нагадаємо, що невгамовна Алла Пугачова перекроїла обличчя до дня народження: "Це жахливо", фото наслідків.

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