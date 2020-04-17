Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька поділилася фотографіями і відео зі зйомок хіта «Палала»
Свіжі кадри зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На фото і відео видно, як проходили зйомки популярного хіта. На одному з кадрів Олександра стоїть з мокрим волоссям, одягнена в розкішну сукню. Її пишні груди ледь вміщаються в декольте. В цілому образ поп-діви виглядає дуже пікантно і спокусливо.
Крім цього, Саша показала, як репетирували і знімали кліп. В тому числі, обмазували масовку чорною фарбою.
«Це були епічні 25 годин зйомок», - згадала артистка.
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За півгодини пост зірки зібрав майже тисячу лайків. В коментарях їй залишили багато компліментів.
«Боже, це неймовірно атмосферно, аж дух захоплює», «Люблю тебе», «Привіт з Казахстану», «Це моя найулюбленіша пісня. Ви великі молодці!», - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Олександру Зарицьку застукали з чоловіком в самий пікантний момент. Вокалістка позувала для знімка з відомим музикантом зі Швейцарії Кadebostany, з яким нещодавно вона заспівала в дуеті. Дівчина сиділа з ним в машині і прикривала рукою камеру, яка намагалася зняти їх в самий невідповідний момент.
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