Українська співачка Світлана Лобода поділилася з шанувальниками фото з відпочинку в теплих краях

Архівні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Лобода стоїть в купальнику разом зі своєю донькою Євою. Видно, що зірка відпочиває на розкішній яхті. Фото зроблено на тлі водоспаду.

Варто зазначити, що артистка виглядає приголомшливо. Вона вигнулась, продемонструвавши ідеальні вигини свого тіла, засмаглу, вологу від купання шкіру, пружний прес і округлі стегна.

«Настрій сьогодні», - написала Лобода.

За годину пост співачки зібрав понад 30,5 тисяч лайків. Її пост оцінили дружина Артура Пирожкова Анжеліка Ревва, Надя Дорофєєва, Леся Нікітюк та інші зірки. В коментарях зірці залишили безліч коментарів.

«Як красиво», «Все обов'язково буде. І океан, і пісок, і мир», «Хочеться на море... п. с. Ви такі милі», «Ви дуже гарні обидві», «Фігура пушка! Цитую блогера», «Яка ж краса!», «Дуже казково і красиво», «Ого! В тебе фігура від бога реально!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода привітала шанувальників з Великоднем нестандартними кадрами. На фото співачка була в сльозах біля стіни плачу. Правда, шанувальники не оцінили цей жест, написавши: "Навіщо це виставляти? Це ще більш інтимно, ніж з...".

Нагадаємо, що Лобода в одній білизні заінтригувала українців: Вау, і хто ж він?.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Лобода зняла білизну і показала, чим завоювала Ліндеманна: "Ніхто не встоїть".

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