Зірка пісенного конкурсу «Євробачення» Кончіта Курст, справжнє ім'я якої Томас Нойвірт, показав себе без косметики

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Блаженство, блаженство і щасливих вихідних», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Нойвірт позує з коротким волоссям і бородою. З носа хлопця стирчить кільце. Знімок став причиною бурхливих коментарів з боку його прихильників.

«Що це за мужик? Поверніть Вурст!», «ось цього я не очікував! Ось це вигляд», «схожий на скубу», «насолоджуйтесь! Вам теж приємних вихідних», - пишуть вони.

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На кадрах Кончіта сиділа в кепці і білій футболці. У неї була велика борода, але довге волосся зникли. Образ Вурст доповнила сережками у вухах і носі. На тлі можна побачити диван і світильник. Швидше за все, зірка записувала відео будинку.

"Якщо ви відправите запит, не дивуйтеся, коли я вас виберу. Дякую за ці маленькі чати", - написала Вурст під відео, де спілкувалася з іншими людьми.

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