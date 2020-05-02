Відома українська співачка Ані Лорак, яка проживає і будує кар'єру в Росії, показала кілька спокусливих образів

На першому знімку Лорак позувала в чорній сукні, під яким не було білизни, зате було велике декольте. Кароліна руку схилила біля підборіддя, щоб фотографія вийшла більш чарівною. Макіяж і чорно-білі тіні доповнили атмосферу і фото вийшло дійсно цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Лорак вже була в білій сукні. Корсетна частина підкреслила фігуру Кароліни, а розріз на нозі і пристойне декольте додали особливої пікантності знімку.

На ще одному знімку співачка сиділа на підлозі і можна побачити, що вона без підборів. Зірка оголила і зігнула одну ногу для цієї фотографії.

"Всім доброго ,світлого ,доброго дня!", - написала Лорак.

Фанати встигли поставити 12 тисяч лайків і кілька коментарів:

"Як ви схожі з Софією Стужук", "Ух ти, які гарні фотографії. Ви неймовірна", "найкрасивіша!!!! щастя, миру, добра!", "Ані коли буде ефір?" "Нереально красиві фотографії", "Німфа, неземна".

Раніше ми повідомляли, що знаменита артистка Ані Лорак показала новий кадр з фотосесії, в якій похвалилася чином в сукні з паєток.

На своїй сторінці Кароліна вперше за кілька днів вирішила представити раніше не публикованный кадр, розмістивши той у розділі Сторі. Фото у чорно-білій обробці привертає увагу завдяки нетипового поряд Кароліни. Артистка, як відомо, віддає перевагу більш відкриті образи з набагато меншою кількістю блискіток.

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