В анексованому Криму з лікарні втекла дівчина, у якої підозрюють коронавірус

Про інцидент, що мав місце в Севастополі ще два тижні тому, але отримав розголос тільки зараз, повідомляє телеграм-канал Life Shot.

За інформацією джерела, дівчину на ім'я Катерина помістили в інфекціонку 16 лютого, однак вже ввечері вона втекла. Перед цим пацієнтка розповідала, що хоче відправитися в Ростовську область.

За кілька тижнів до того, як потрапити до лікарні в Севастополі, Катерина перебувала на карантині в Китаї разом зі своїм собакою. Справа в тому, що коли вона прилетіла в Піднебесну, там вже ввели карантин для тварин і у всіх прибулих забирали підопічних у спецприймальник. Дівчина не захотіла віддавати пса і вирушила на карантин разом з ним. Коли їх через кілька днів випустили, то Катерина разом з твариною полетіла додому.

Після втечі з лікарні дівчину оголосили у федеральний розшук. Однак вона сама впевнена, що її підставили, оскільки коронавірус у неї не знайшли.

«У мене на руках висновок терапевта про те, що я здорова. Написані заяви в прокуратуру і МВС на працівників лікарні на неправомірні дії. Мене попросили медики для звітності приїхати на годину в лікарні. А потім замкнули й оголосили, що я тут на 14 діб. Я просиділа там 4 дні, здала чотири аналізи. Інфекційна лікарня від суду приховала їх», – розповіла Катерина.

При цьому втікачка не надає значення тому факту, що інкубаційний період хвороби – два тижні, і в перші кілька днів інфекція дійсно може бути не виявлена.

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