Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в міжнародному конкурсі Євробачення в 2013-му, де здобула 2 місце. Також вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", де перемогу здобув Андрій Задворний.

Так, цього разу співачка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Злата Огневич позує в елегантному брючному костюмі, розкинувши ноги. Під фото вона вирішила звернутися до українців і подякувати за підтримку.

"Життя - це свято і захоплююча гра! Немає переможців і переможених - час все розставить на свої місця. Я знаю точно, що вже не буду колишньою, ким була до всіх подій останнього часу. І знаєте, я дуже цьому рада. Я вдячна і за трансформацію, і за шлях, який почала до себе



Дякую всім за підтримку, теплоту і таку кількість схожих жіночих історій, які я отримала за ці дні! Я відчуваю, що не одна! Нас так багато - жінок, які знайшли силу і знайшли новий сенс в житті. Я пишаюся Вами

Настрій на фото створила дуже крута команда!!! Дівчата, рада нашому знайомству", - поділилася Злата Огневич.

Раніше повідомлялося, "Холостячка" Огневич в крихітній синій сукні розкрила секрет своєї успішності: "Нормально так потрудилася"

Також, обранець Огневич розбив їй серце, фаворит "Холостячки" прийшов на допомогу: "Красиві у них будуть дітки"

Politeka розповідала, "Холостячка" Огневич після розставання з Андрієм розкрила, що у неї з Максимом: "Немає слів, щоб висловити..."