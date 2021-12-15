Відома співачка Настя Каменських, яка одружена з відомим співаком і продюсером Потапом, вирішила станцювати перед камерою і вразила фанатів.

Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно показала домашні кадри після тренування, вирішила влаштувати день танців перед камерою. Оскільки співачка часто показує в мережі мало не кожен крок своїх рутинних справ, вона також часто знімає різні ролики для Тік-Ток.

Цього разу вона вирішила показати, як нарядила будинок, прикрасила з чоловіком ялинку і тепер веселиться перед камерою під час тренування. Настя віддає перевагу займатися вдома, тому викладає різні ролики з занять.

Подурачівшісь під ялинкою в своєму спортивному костюмі, вона отримала багато відгуків:

"Ялинка красивіша; бездоганна ялинка; хочу собі таку ялинку!; Як я хочууу таку ялинку!!!; з наступаючим Новим роком вас🥰; Пісня прям про Настю❤❤; Доброго ранку, щасливого вівторка, друзі🙋 ♂️️️; ти крута; новий подарунок🥰; коли діти будуть? ; о 6.00 тренування 😳; одні й ті ж самі рухи!!!!! вже приїлися; класно рухаєшся; скільки ж ти марення записуєш🤦 ♂; дивишся, як на пустушку, сварки! Що ще можеш?».

Відзначимо, співачка почала свою кар'єру на початку 2000-их і запам'яталася многоим завдяки своїй участі в дуеті з Потап (Олексій Потапенко). Зараз зірка багато часу приділяє своїй кареьрі і розвиває сольні проекти.

Раніше співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Настя Каменських в деталях показує інтер'єр свого будинку, де живе разом з Потапом. Як відомо, особняк знаходиться під Києвом, недалеко від будинку Юрія Горбунова і Каті Осадчої. Усередині особняка розташовані панорамні вікна, з яких видніється селище.

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