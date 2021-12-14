Відома співачка Тіна Кароль, яка любить приміряти на сцені унікальні і дорогі вбрання на сцені, вирішила потішити фанатів незвичайним перетворенням

Виконавиця Тіна Кароль, яка змінила зачіску і стиль для нового кліпу, вирішила презентувати в цьому році не тільки кілька композицій. Артистка також нещодавно розповіла, що підготувала для фанатів новий сюрприз.

Вона створила колекцію колготок, щоб повторити успіх попереднього випуску "Скандал". Також Твань почала сама вести соціальні мережі і тепер викладає самостійно різні ролики. Більш того, вона також експериментує з фільтрами і радує фанатів.

Якщо в минулому Кароль показувала виключно кадри з офіційних зйомок, то тепер вона також і записує Тік-струми, спілкується з аудиторією і запитує у фанатів, що краще підходить для її новинок. Цього разу експерименти з фільтрами Кароль провела під час поїздки, перед тим, як звернутися до свого фан-клубу.

"Ой не знаю - не знаю, що ж буде?"- каже Кароль.

Раньше Кароль у шкіряному боді і нових колготках виділилася з нового боку, адже вирішила показати своє творіння.

"Увага, увага! Нахабно Зведи з розуму кожного в колготках "Красиво", - заявляє Кароль під постом, демонструючи свої нові колготки. Така розробка у зірки не перша, адже раніше вона випустила колготки «Скандал», який швидко стали розкуповувати фанати Кароль.

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