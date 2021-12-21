У знаменитої голлівудської актриси і режисера Анджеліни Джолі зовнішність, якої наслідують мільйони жінок, досі нею захоплюються, хоча і трохи вдосконалюють.

Анджеліна Джолі - кумир мільйонів по всьому світу, передає Politeka.net. Зірка завоювала настільки велику популярність, що їй стали наслідувати жінки. Саме з актрисою стали пов'язувати моду на пухкі губи, і дівчата по всьому світу стали бігти в кабінети до косметологів.

Попри те, що актрисі вже 46 років, все одно вона викликає захоплення, і люди створюють сторінки в Instagram, присвячені їй.

Так, в одному з фан-акаунтів опублікували фото Анджеліни Джолі у вечірній сукні з відкритою спиною.

Було помітно, що автори поста вдосконалили зовнішність артистки за допомогою фільтрів, її обличчя було занадто ненатуральним.

"Тобі це подобається? ❤ ",- підписано фото.

За годину публікація зібрала понад 6000 лайків.

"Букв на клавіатурі недостатньо, щоб висловити вам МОЮ любов, МОЯ маленька і дорога ❤👍💘🌟👏💜☀🎯✌😃", "таке красиве фото ❤️❤️❤️", " завжди чудово. ❤ ️ 😍 ", "Мені просто подобаються твої гарні очі так-так", - написали користувачі Мережі.

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