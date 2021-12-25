Дружина Влада Ями з "Танців з зірками" Лілія показала, що б хотіла замість новорічних свят.

Як пише Politeka.net, Влад Яма є популярним хореографом і танцюристом, який зараз судить проект "Танці з зірками". У зірки є дружина Ліля, на якій він одружений з 2015 року. Пара зараз виховує сина і обожнює подорожувати. Лілія, як і Влад, активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових фото Лілія з'явилася в ефектній білій сукні з корсетом. А в руках дружина Влада тримала незвичайну сумочку. Як можна зрозуміти, Лілія в такому вигляді гуляла по пляжу Майамі, США.

"Всі виставляють новорічні фото, а я хочу літо. Хто зі мною?",- написала Ліля.

"Я з тобою, на море", - написав у відповідь Влад.



Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Ммм, яка красуня"," Краса неземна", " Фото вау. Ви неймовірна", "Загадай літо - збудеться", "я хочу літо, на морі".

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