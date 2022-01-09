Український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма вразив дружину і сина експериментом з власною зовнішністю.

39-річний Яма, який з сім'єю відправився в новорічну подорож і зараз знаходиться в Майамі, США, вирішив пограти з шестирічним сином Леоном в перукаря. Відповідні кадри Влад опублікував у "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Син хореографа виступив у ролі барбера, а ось сам Яма був клієнтом, який попросив збрити йому бороду.

Малюк поставився до завдання з усією серйозністю і гарненько попрацював машинкою для стрижки, значно вкоротивши батькові рослинність на обличчі. Надалі, правда, Яма сам взявся за інструмент, щоб привести себе в більш-менш привабливий вигляд.

"Сам не знаю, коли зупинюся. Мій звичайний січневий настрій", - підписав він кадри.

Результати експерименту помітила Ліліана, дружина судді "Танців з зірками". Найбільше її потішила "доріжка" з волосся на підборідді чоловіка.

"О май гад..., - вона була явно вражена, - Я перепрошую, а ви Влада не бачили? Чоловіче, що ви тут робите? Що це за доріжка?".

"Дружина - моя підтримка і опора! Взагалі не знущається наді мною 😂", - віджартувався у відповідь Влад, який і сам розсміявся, побачивши реакцію коханої.

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