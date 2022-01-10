Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram 38-річна популярна українська телеведуча і журналістка Катя Осадча вирішила показати, як проходять її будні на відпочинку, де вона з чоловіком і дитиною вирішила провести час після Різдва.
Як можна помітити, на відпочинку Катерина встигла зацікавити і сміливим вбранням-вільним білосніжним платтям з досить значним вирізом на спині. Причому Катерина воліла природність і вирішила на заплітати волосся і не стала вибирати яскравий макіяж.
Її чоловік Юрко вважав за краще вибрати теж зручний одяг-білу сорочку і чорні шорти до колін. Разом з сином вони прогулялися на узбережжі, помилувалися видом, погодували маленьких слоненят, а також вирушили до місця, де можна загадати бажання.
"Давайте досліджувати" - пише Катерина.
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Також Осадча опублікувала новий пост: "Сонце і море – моя підзарядка 😅 » - пише Осадча під новим кадром.
"Красуня, добре вам підзарядитися😍; незабутнього відпочинку 🌅; гарного відпочинку☀; Прекрасно!❤ ; Де так красиво?; Який гарний пісок) дуже яскраве фото 👍; Фон-український прапор))); як соковито! 🙌 🔥 ; Краса яка! Гарного відпочинку❤️; Море і сонце - це підзарядка для всіх! 🤣 😎 😉 ; Можна заряджатися, якщо є за що; райська насолода...; Фігаро тут, Фігаро там😂"»
Нагадавши, Осадча перетворилася з простушки в Попелюшку, в мережі оцінили: "Красиво, хто дизайнер?".
Як повідомляла Politeka, Трирічний син Горбунова і Осадчої здивував інтересом до недитячого хобі: "занадто рано".
Також Politeka писала, що Горбунов без футболки похвалився розкішним відпочинком на пляжі, чим розлютив українців: "хіба так можна над людьми?".