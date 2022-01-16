Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною співачкою. Вона стала відома завдяки своїй участі в групі "Время и Стекло". У 2020-му році група заявила про свій розпад, і після цього Надя Дорофєєва успішно почала сольну кар'єру під псевдонімом DOROFEEVA. Також, нещодавно стало відомо, що співачка стала новою суддею шоу "Голос країни".

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Надя Дорофєєва зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом вирушила відпочивати до Мексики. На кадрах Дорофєєва показала, як відпочиває останні дні на курорті в червоному бікіні.

"Ловлю останні промені", — підписала фото Надя Дорофєєва.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією артистки: "Красуня", "Кайфую від твоєї фігури", "Не описати словами", "Не фотки, а шедеври", "Як завжди шикарна і неймовірна", "Надь, дивлюся в стрічці вискакуєш ти. Твоя фігура це щось 😍 пішла і я займався спортом", "Надя ти богиня. Твоя фігура шикарна, твій животик дуже красивий, ноги красиві", "Ого, нога 46 розмір?"

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