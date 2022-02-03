Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - популярна українська актриса. Зірка кілька років тому перемагала на "Танцях з зірками" з Євгеном Котом, а потім вирішила ризикнути і стати "Холостячкою", після чого її популярність пішла різко вгору, хоча побудувати відносини з переможцем Олександром Эллертом не вдалося.. А минулого року Ксенію запросили судити "Україна має талант" з екс-партнером по "танцях" Євгеном Котом і українським телеведучим Сергієм Притулою. Не забуває Мішина і про Instagram, де цього разу поділилася з фанатами, якими гріхами займається вночі.

"Трохи про гріхи...", - написавши Мішина.

"Доброї ночі, друзі. Хочете, розповім про свої гріхи. Отже, півпершого ночі. У мене айранчик і чіпсоїди. Добраніч", - сказала Мішина.

На другому сторіс Ксенія показала, як прокинулася з ранку.

"Сьогодні наснилися крила. Крила мого ангела-хранителя. Шкода, що не побачила його обличчя. Завтра додивлюся", - написала зірка.

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