Українська актриса Ольга Сумська, яка знялася у фільмі Володимира Остапчука "Любов і блогери", нарвалася на жорстку критику з боку свого колеги Олексія Горбунова.

Горбунов жорстко пройшовся по акторам цього фільму, коментуючи їх майстерність і якість картини в цілому, причому не гребував нецензурною лексикою. В програмі "Неймовірна правда про зірок" Сумська знайшла, що відповісти Горбунову.

"А хочу сказати Льоші, з яким я колись знімалася в кіно, я не очікувала, Льошечка, що ти, не подивившись ще кіно, ось таке нам видаси! Ну, це Льоша...", - заявила вражена Ольга.





Нагадаємо, в комедії "Любов і блогери" Сумській дісталася роль директриси клубу пані Тамари у вигаданому місті Кагаплик. Актриса примірила на себе образ "мадам з 90-х" з об'ємною перукою і синьою сукнею з великою брошкою.

Режисером картини виступив Дмитро Голумбевський, а продюсером шоумен Володимир Остапчук. Для участі в проекті запросили провідних вітчизняних блогерів Богдана Шелудяка, Ксюшу Манекен, Анну Алхім, Настю Єлісєєву, Анну Трінчер, Вікторію Маре та інших.

Олексій Горбунов закликав творців і акторів "включити відповідальність":

"Викличте мене на бесіду! Я розповім вам, що таке любов, блогери, артисти, б...! І що вони повинні в кадрі робити".

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