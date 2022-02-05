Горбунов жорстко пройшовся по акторам цього фільму, коментуючи їх майстерність і якість картини в цілому, причому не гребував нецензурною лексикою. В програмі "Неймовірна правда про зірок" Сумська знайшла, що відповісти Горбунову.
"А хочу сказати Льоші, з яким я колись знімалася в кіно, я не очікувала, Льошечка, що ти, не подивившись ще кіно, ось таке нам видаси! Ну, це Льоша...", - заявила вражена Ольга.
Нагадаємо, в комедії "Любов і блогери" Сумській дісталася роль директриси клубу пані Тамари у вигаданому місті Кагаплик. Актриса примірила на себе образ "мадам з 90-х" з об'ємною перукою і синьою сукнею з великою брошкою.
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Режисером картини виступив Дмитро Голумбевський, а продюсером шоумен Володимир Остапчук. Для участі в проекті запросили провідних вітчизняних блогерів Богдана Шелудяка, Ксюшу Манекен, Анну Алхім, Настю Єлісєєву, Анну Трінчер, Вікторію Маре та інших.
Олексій Горбунов закликав творців і акторів "включити відповідальність":
"Викличте мене на бесіду! Я розповім вам, що таке любов, блогери, артисти, б...! І що вони повинні в кадрі робити".
Раніше повідомлялося, Ольгу Сумську спіймали "на гарячому" і змусили виправдовуватися :" це зовсім інше"
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Politeka розповідала, що народний артист в пух і прах розніс нову комедію з Ольгою Сумською і Трінчер: "коли відповідальність включиться?"