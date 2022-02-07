Оля Цибульська - співачка, яка стає учасницею різних проєктів, пише Politeka.net. Зокрема, артистка виступала на сцені шоу "Маска" минулого року. Зірка змусила поламати голову детективів, сховавшись за маскою персонажа Скандал.
У новому сторі Instagram Олі Цибульській пригадали її участь у зйомках популярного проекту.
"Чому Скандал не захотіла взяти участь у Нацвідборі на Євробачення?",- поцікавився у співачки один з підписників.
"Бо С**ч і Скандал то антоніми", - лаконічно відповіла Оля Цибульська.
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Зазначимо, подібної думки про Нацвідбір "Євробачення-2022" дотримується не тільки співачка.
Зокрема, продюсер Олі Полякової, Михайло Ясинський, заявив, що його підопічній багато разів пропонували взяти участь у Нацвідборі, але через низку мінливих вимог, форматів і скандалів та не може представити нашу країну на "Євробаченні.
Зокрема, Ясинський нагадав про скандал зі співачкою Maruv, коли та після перемоги на Нацвідборі відмовилася брати участь у "Євробаченні".
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