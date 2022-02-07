Популярний продюсер Потап (Олексій Потапенко) поруч з Каменських засвітився з давнім другом - Юрієм Горовим, у якого раніше повів дружину.

Як передає Politeka.net, Потап є відомим музикантом і продюсером. У нього є власний продюсерський центр "MOZGI" з однойменною групою. Коли ще Потап тільки починав свою кар'єру в групі "ВУЗВ", а після створив дует з Настею Каменських (з якою одружився кілька років тому), у них був лейбл "Імперія". До його складу входили багато виконавців, в тому числі Позитив, "UGO" і Потап з Каменських.

На своїй сторінці в Instagram артист опублікував фото з другом і виконавцем "UGO" (Юрій Горовий, перший чоловік Ірини Горової, з якою Потап був у шлюбі до 2014-го року). Також, поруч засвітилася Настя Каменських.

"HipHop Squad!",- підписав фото Потап.

Шанувальники артистів залишили їм безліч коментарів під фото: "Настя така малиха поруч з вами, капець", "Ееее, Потап син Юго", "Потап і Юго, ми повернулися, ми багатшими...) Imperial Label", "Ось це компашка", "Чекаємо повернення ВУЗ", "Милашки".

Нагадаємо, нещодавно Потап розповів про те, що жодного разу за існування дуету "Потап і Настя" вони з дружиною не заспівали пісню "Не пара" правильно. Вони постійно забували слова.

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