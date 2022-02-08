Переможець 11 сезону кулінарного шоу "Майстер Шеф", блогер Богдан Шинкарьов, полетів з України й зараз живе в США, а на нових кадрах показав, де зупинився.

Богдан Шинкарьов завоював перемогу на проекті "Майстер Шеф" минулого року, повідомляє Politeka.net. Після успіху на шоу кухарю оновили візу і він вирішив деякий час пожити в США, а пізніше планує почати навчання в школі Le Cordon bleu у Франції.

Зараз на сторінку блогера в Instagram підписані 11,8 тисячі користувачів Мережі, з якими він ділиться деякими деталями життя в США.

Так в одних з останніх відео Богдан Шинкарьов похвалився будинком, де живе, почавши з кухні.

"Свою кімнату поки показувати не буду, там брудно", - зі сміхом виголосив переможець українського шоу.

За зізнанням блогера, кухня йому дуже подобається, але єдине, його просять дуже ретельно її прибирати.

Також Богдан Шинкарьов дозволив заглянути в холодильник, який був наповнений продуктами.

"У мене тут верхня полиця, решта хлопців, моїх сусідів. Я живу з хлопцем Андрієм з Чехії і дівчинкою Брітні - вона звідси. Якщо ви хочете знати, що їдять американці...заморозка, в основному - піца, трохи морозива", - поділився Богдан Шинкарьов.

Також переможець показав красиву вітальню зі входом в будинок. Двері скляні з ненадійним замком.

Вид на вулицю з американським прапором, і лавкою з подушками.

"Американська мрія. Ю ноу ось Ай мін, гайз? Як вам?",- написав блогер.

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