Як повідомляє Politeka.net, популярна українська блогерша Анна Богдан, яка стала переможницею шоу "Холостяк" і почала будувати стосунки з головним героєм Михайлом Заливако, часто ділиться з фанатами подробицями свого життя в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася з фоловерами чарівним фото з коханим і залишила незвичайне послання.

На чорно-білому знімку можна побачити неймовірну ніжність, яка панує у відносинах Анни та Михайла. Тут він доклав долоню до її обличчя, а вона відкрила губи в очікуванні поцілунку.

У підписі до публікації Богдан написала: "Я не ідеальна, моя поведінка не ідеальна, і моє життя не ідеальна. Але там, де є любов, це все неважливо. Дивний посил? А ви вмієте відчувати стан людини за написаними словами? Р. s на деякі ваші коментарі дам відповіді в stories".

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