Як повідомляє Politeka.net, співачка Вікторія Смеюха яка будує сольну кар'єру після розпаду "НеАнгелів", також активно веде свою сторінку в Instagram, де за нею стежать 288 тисячі фоловерів.

У новому пості Вікторія Смеюха розповіла про свої враження про фільм "Вийду за тебе" зі знаменитою співачкою і актрисою Дженніфер Лопес в головній ролі.

На допрем'єрний показ екс-«неангел» прийшла в легкій сукні доповнивши образ високими чорними чобітьми і сумочкою.

"Крім приголомшливих образів і прекрасних пісень Дженіфер Лопез сподобалася мелодрама з простим, але досить добре реалізованим сценарієм», - зазначила екс-учасниця «НеАнгелів».

Вікторія Смеюха навіть порівняла себе з Дженніфер Лопес.

"Доля головної героїні Лопез, дуже перегукується з моїм творчим і особистим життям, багато в чому ми схожі. Зараз я також випускаю свій короткий музичний фільм на пісню "Говори що хочеш», який зовсім скоро я представлю на суд глядачів і від цього мене охоплює хвилювання і трепет", - заявила співачка.

Нагадаємо, Смеюха з "НеАнгелів" кардинально змінила імідж і розповіла про свого бойфренда:" хочеться...".

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