Як передає Politeka.net, Віталій Козловський є відомим українським артистом. На своїй сторінці в Instagram артист опублікував нову серію фото. На кадрах він постав у стильному костюмі з синім акцентом. А під фото він вирішив висловитися про свою нову роботу, яка була першою за останній час, за яку можна пишатися.

""Втратити" віру в себе і в ті пісні, що співаю – це мені дуже знайоме... адже жив і робив в зневірі більше ніж 10 років. Це ніби у відносинах, але нічого не відчувати, бути зі скляним, неживим серцем... але все докорінно змінилося рік тому з появою «Мала, танцюй». Яка відродила в мені віру в себе, у свій голос і дала велику порцію натхнення. Це довга та особиста історія, переплетена з творчістю. І це, мабуть, перша робота за дуже довгий час, якою я про себе тихенько в душі (пошепки) пишаюся 🙈 Спасибі всім, хто вірить, чує, допомагає і підтримує! Love you all", — висловився Віталій Козловський.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Віримо в тебе і знаємо, що все вийде!", "Стильно", "4 останніх фотографії просто в серці", "У себе потрібно вірити завжди, це допомагає в житті, і тоді все вдається. Ти молодець! Пишатися", "Кожній людині дається стільки випробувань, скільки він може витримати. Твоя сила в кожному кроці з Любов'ю".

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