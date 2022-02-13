Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою телеведучою, яка веде авторську програму "Світське життя". Також, вона веде "Голос країни" разом зі своїм чоловіком - Юрієм Горбуновим.
На своїй сторінці в Instagram Осадча опублікувала нові фото. Нагадаємо, що 12-го лютого ввечері пройшов Національний відбір на "Євробачення-2022", де перемогу здобула Аліна Паш, яка тепер представить Україну на міжнародному конкурсі. Осадча показала себе разом з Аліною Паш і розповіла, що в "Світському житті" розкриє всі відповіді на питання.
"Щорічний нацвідбір Євробачення не обходиться без скандалів, ми побували за лаштунками фіналу і зібрали найповніші відповіді на всі питання. Вмикайте сьогодні "Світське життя" о 18:00 на 1+1", — видавши Катя Осадча.
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Шанувальники залишили кілька коментарів і реакцією під публікацією: "Чудовий образ", "Стид, як так можна було Катя пригноблювати Аліну на інтерв'ю. Хайп, так?", "Вогонь".
Нагадаємо, що Осадча показала момент давнього інтерв'ю з Аліною Паш, у якої запитує про те, що є інформація щодо того, що артистка була в Криму, незаконно перетинаючи кордон.
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