Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - успішний французький шеф-кухар і суддя проекту "Майстер Шеф" разом з Ектором Хіменес-Браво і Володимиром Ярославським. Зараз знаменитість відпочиває в Грузії і вирішила показати, як проводить час в горах, опублікувавши нові кадри в соціальній мережі Instagram.
На кадрах Ольга показувала вид з вікна і розповіла про місце, яке вибрала для відпочинку:
"Здати вам адреси та контакти? Дешевше десь в два рази ніж в Буковелі. Інфраструктура слабенька (ресторани, спа і т. д.) але щоб покататися-топ", - написала Ольга.
Хвороба спіткала Таїсію Повалій з сином: "Ми з Денисом, на превеликий жаль..."
Скандал навколо найбагатшої співачки України Камалії прийняв новий оборот: "Адвокати готують позов за фактом..."
Дочка виявила тіло матері, яку шукали в Києві з 2016-го року: "В ящику, залитому бетоном..."
Суддя "Майстер Шеф" Ярославський покинув Україну, перші подробиці: "Зараз я в аеропорту"
Видатна актриса пішла з життя під час зйомок: "Скаржилася на головні болі"
На наступних кадрах зірка показала, як стала на сноуборд.
"Мені так важко. Борд для лижника", - написала Ольга.
А на наступному сторіс Мартинівська показала себе в захисній масці.
"Але тільки так можна рости. У всьому. А можна сидіти на місці... Вибір завжди за тобою", - написала зірка.
А вже на наступному сторіс Ольга лежала на ліжку після катання.
"Скажи дурневі молиться, то він і голову розіб'є. Це про мене сьогодні. Я ледве встаю з ліжка. Не можу навіть на вечерю піти. А я не снідала і не обідала", - написала Мартинівська.
Нагадаємо, неприємна НП стряслася з суддею "Майстер Шеф" Мартиновською далеко від України
А ще Politeka повідомляла, що "Майстер Шеф" Мартиновська дала незвичайний рецепт до Дня Святого Валентина
Також Politeka писала, що Мартиновська, яку підозрюють у романі з Ярославським, блиснула милим "колечком"