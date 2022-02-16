Шеф-кухар Ольга Мартиновська показала, як насолоджується відпочинком у горах, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - успішний французький шеф-кухар і суддя проекту "Майстер Шеф" разом з Ектором Хіменес-Браво і Володимиром Ярославським. Зараз знаменитість відпочиває в Грузії і вирішила показати, як проводить час в горах, опублікувавши нові кадри в соціальній мережі Instagram.

На кадрах Ольга показувала вид з вікна і розповіла про місце, яке вибрала для відпочинку:

"Здати вам адреси та контакти? Дешевше десь в два рази ніж в Буковелі. Інфраструктура слабенька (ресторани, спа і т. д.) але щоб покататися-топ", - написала Ольга.

На наступних кадрах зірка показала, як стала на сноуборд.

"Мені так важко. Борд для лижника", - написала Ольга.

А на наступному сторіс Мартинівська показала себе в захисній масці.

"Але тільки так можна рости. У всьому. А можна сидіти на місці... Вибір завжди за тобою", - написала зірка.

А вже на наступному сторіс Ольга лежала на ліжку після катання.

"Скажи дурневі молиться, то він і голову розіб'є. Це про мене сьогодні. Я ледве встаю з ліжка. Не можу навіть на вечерю піти. А я не снідала і не обідала", - написала Мартинівська.

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